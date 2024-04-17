Минобороны Китая потребовало от США уважать интересы Пекина

Соединенные Штаты должны считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

«США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — сказал Дун Цзюнь, слова которого приводятся на сайте Минобороны Китая.

Дун Цзюнь отметил, что лидеры Китая и США привержены стабилизации и улучшению двусторонних отношений. Министр подчеркнул, что китайские и американские военные должны выстроить «бесконфликтные» отношения.

Глава Минобороны Китая назвал тайваньский вопрос одним из основных интересов страны, которые не должны ущемляться. По его словам, китайская армия никогда не смирится с «сепаратистской деятельностью» за независимость Тайваня.

Ллойд Остин в свою очередь заявил, что США будут продолжать действовать в Южно-Китайском море «безопасно и ответственно» в соответствии с международным правом. Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер напомнил, что США по-прежнему привержены политики «Одного Китая».

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.