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Удар Ирана по Израилю ,  
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США заявили о подготовке санкционного ответа Ирану за атаку на Израиль

Белый дом заявил о подготовке санкционного ответа Ирану за атаку на Израиль
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Удар Ирана по Израилю

США намерены вскоре вести новые санкции в отношении Ирана из-за его атаки на Израиль. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое опубликовал Белый дом.

Салливан уточнил, что санкции затронут ракетную и беспилотные программы Ирана. Ограничения также введут против структур, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана.

«Эти новые санкции и другие меры направлены на то, чтобы продолжить устойчивое давление с целью сдерживания и снижения эффективности военного потенциала Ирана, а также для противодействия всему спектру его <...> действий», — пояснил Салливан.

The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен 16 апреля объявила, что США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с массированным обстрелом Израиля. По ее словам, США «без колебаний будут работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима».

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Теги
Иран Джейк Салливан Белый дом США Израиль санкции
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