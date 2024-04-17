Белый дом заявил о подготовке санкционного ответа Ирану за атаку на Израиль

США заявили о подготовке санкционного ответа Ирану за атаку на Израиль

США намерены вскоре вести новые санкции в отношении Ирана из-за его атаки на Израиль. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое опубликовал Белый дом.

Салливан уточнил, что санкции затронут ракетную и беспилотные программы Ирана. Ограничения также введут против структур, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана.

«Эти новые санкции и другие меры направлены на то, чтобы продолжить устойчивое давление с целью сдерживания и снижения эффективности военного потенциала Ирана, а также для противодействия всему спектру его <...> действий», — пояснил Салливан.

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен 16 апреля объявила, что США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с массированным обстрелом Израиля. По ее словам, США «без колебаний будут работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима».