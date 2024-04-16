Глава Минфина США пообещала новые санкции против Ирана
США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с массированным обстрелом Израиля, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.
«Я ожидаю, что мы предпримем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни», — сказала она.
Йеллен добавила, что США «без колебаний будут работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима», и рассмотрят «все варианты» прекращения финансирования терроризма Ираном.
Иран нанес удар по израильской территории с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет в ночь на 14 апреля. Тегеран назвал его ответом на атаку Израилем иранского консульства в Дамаске 1 апреля.
Американские силы во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет.
Как сообщала The Washington Post, израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля представить варианты целей для ответа Ирану, атаки по которым «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам.
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