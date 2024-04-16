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Удар Ирана по Израилю ,  
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Глава Минфина США пообещала новые санкции против Ирана

Глава Минфина Йеллен: США введут дополнительные санкции против Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с массированным обстрелом Израиля, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

«Я ожидаю, что мы предпримем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни», — сказала она.

Йеллен добавила, что США «без колебаний будут работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима», и рассмотрят «все варианты» прекращения финансирования терроризма Ираном.

Нетаньяху описал, как Израилю следует ответить на атаку Ирана
Политика
Биньямин Нетаньяху

Иран нанес удар по израильской территории с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет в ночь на 14 апреля. Тегеран назвал его ответом на атаку Израилем иранского консульства в Дамаске 1 апреля.

Американские силы во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет.

Как сообщала The Washington Post, израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля представить варианты целей для ответа Ирану, атаки по которым «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам.

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Теги
Минфин США Джанет Йеллен санкции Иран США
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