Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Франция отозвала для консультаций своего посла в Азербайджане из-за действий Баку. Об этом сообщил французский МИД.

«Франция приняла решение об отзыве для консультаций своего посла в Азербайджане в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих урон отношениям между двумя нашими странами», — говорится в заявлении министерства.

Президент Франции Эммаюэль Макрон уже встретился с послом. Глава страны «выразил сожаление по поводу действий Азербайджана» и призвал «разъяснить свои намерения». О каких действиях Баку идет речь, французский МИД не уточнил.

Ведомство напомнило, что Франция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с международным правом и территориальной целостностью обеих стран.

В конце марта глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция не поддерживает мир на Южном Кавказе, а подстрекает Армению к войне, отметив, что Париж поставляет Еревану оружие и боеприпасы. По его словам, французские спецслужбы формируют шпионскую сеть, угрожающую национальной безопасности Азербайджана.

Власти Армении неоднократно заявляли, что развязать войну хочет Азербайджан, который после захвата контроля над Нагорным Карабахом и переселения большей части населения непризнанной республики в Армению неоднократно высказывал территориальные претензии. В Баку такие планы отрицают.

В декабре 2023 года МИД Азербайджана объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Баку и предписал им покинуть республику. Париж в качестве ответной меры выслал двух сотрудников азербайджанского посольства.