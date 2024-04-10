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Военная операция на Украине ,  
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В Теткино в результате атаки дрона сгорел автомобиль газовой службы

В Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В поселке Теткино в Глушковском районе Курской области в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В результате обстрела Глушковского района была повреждена линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

В селах Карыж и Дроновка, а также в деревне Урусы подача электроэнергии уже восстановлена. В Теткино, селах Попово-Лежачи и Коровяковка ремонтные работы продолжаются.

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Фото:@gubernator_46 / Telegram

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Последний раз Старовойт сообщал об атаке на Глушковский район 6 апреля. Тогда в результате обстрела Теткино пострадал местный житель. В поселке было повреждено семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина на местном рынке.

В тот же день под обстрел попало село Попово-Лежачи. Там было повреждено 13 домовладений и один личный автомобиль.

В Теткино в результате атаки дрона сгорел автомобиль газовой службы
В Теткино в результате атаки дрона сгорел автомобиль газовой службы

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Персоны
Роман Старовойт Курская область обстрел беспилотники дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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