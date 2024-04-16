Гладков: окраина Красного Октября в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь

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Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате было повреждено административное здание на территории сельскохозяйственного предприятия — в нем выбиты окна, посечены фасад и двери.

Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

Накануне в Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Поповка. Была повреждена линия электропередачи, село осталось без света.

14 апреля регион атаковали четыре раза. Около 21:05 мск средства ПВО сбили два украинских беспилотника над областью, ранее сбили три дрона — около 13:30, 14:30 и 16:00 мск.