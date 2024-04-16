В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь
Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате было повреждено административное здание на территории сельскохозяйственного предприятия — в нем выбиты окна, посечены фасад и двери.
Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.
Накануне в Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Поповка. Была повреждена линия электропередачи, село осталось без света.
14 апреля регион атаковали четыре раза. Около 21:05 мск средства ПВО сбили два украинских беспилотника над областью, ранее сбили три дрона — около 13:30, 14:30 и 16:00 мск.
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