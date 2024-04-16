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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь

Гладков: окраина Красного Октября в Белгородской области попала под обстрел ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате было повреждено административное здание на территории сельскохозяйственного предприятия — в нем выбиты окна, посечены фасад и двери.

Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне в Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Поповка. Была повреждена линия электропередачи, село осталось без света.

14 апреля регион атаковали четыре раза. Около 21:05 мск средства ПВО сбили два украинских беспилотника над областью, ранее сбили три дрона — около 13:30, 14:30 и 16:00 мск.

В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь
В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел село
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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