Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела

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В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Поповка, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения, по его словам, получила линия электропередачи, село осталось без света. Аварийные работы начнутся после того, как их согласует Минобороны, добавил Гладков.

Село Поповка расположено в 500 м от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории с начала военной операции. Так, 11 апреля, под обстрел попал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате, по словам Гладкова, никто не пострадал. Повреждения получили три частных домовладения и две хозяйственные постройки.