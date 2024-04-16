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Военная операция на Украине ,  
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Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела

Губернатор Гладков: село Поповка попало под обстрел в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Поповка, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения, по его словам, получила линия электропередачи, село осталось без света. Аварийные работы начнутся после того, как их согласует Минобороны, добавил Гладков.

Село Поповка расположено в 500 м от границы с Сумской областью Украины.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории с начала военной операции. Так, 11 апреля, под обстрел попал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате, по словам Гладкова, никто не пострадал. Повреждения получили три частных домовладения и две хозяйственные постройки.

Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела
Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела

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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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