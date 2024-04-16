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Политика ,  
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Фонд Назарбаева отверг обвинения в попытках дискредитировать власти

Фонд Назарбаева опроверг сообщения о попытках дискредитировать власти
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Фонд бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опроверг сообщения о проведении информационной кампании в целях дискредитации властей Казахстана. Организация опубликовала заявление на своем сайте.

Ранее депутат Ерлан Саиров в интервью Abay live на YouTube заявил о наличии «реваншистских сил», проводящих кампанию по дискредитации президента Касым-Жомарта Токаева в СМИ в условиях сложной ситуации с паводками с целью дестабилизировать политическую ситуацию в стране и вернуться к власти. В этот сложный для страны период отдельные представители «старого Казахстана» пытаются воспользоваться ситуацией, считает Саиров.

«Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований», — говорится в публикации.

В фонде отметили, что их деятельность не носит ни политического, ни информационно-манипулятивного характера. Уточняется, что работа организации направлена исключительно на развитие социальных проектов и гражданских инициатив, поддержку казахстанской молодежи и оказание благотворительной помощи.

Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать Токаева и проводимый им политический курс, в том числе решения по ликвидации последствий наводнения в Казахстане, подчеркнули в фонде.

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Фото:gov.kz

Из-за паводков в десяти областях Казахстана объявлен режим ЧС. Из пострадавших районов эвакуировали десятки тысяч жителей. Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.

Президент также поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий из-за сложной ситуации с паводками и в целях экономии. «У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов», — заявил Токаев.

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Теги
Казахстан Нурсултан Назарбаев опровержение слухи Касым-Жомарт Токаев
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