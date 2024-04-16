Путин расширил страховые компенсации на добровольцев Росгвардии

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Добровольцы Росгвардии, служащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, будут получать страховые компенсации в случае ранения или получения инвалидности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ расширяет положение о страховых компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований.

Компенсацию будет выплачивать Минобороны, Росгвардия или страховщик по договору обязательного медицинского страхования с министерством в течение 30 дней после получения необходимых документов на компенсацию.

Путин ввел обязательное государственное страхование добровольцев СВО в августе 2023 года. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 руб., при получении инвалидности — более 2,3 млн руб. инвалидам I группы, более 1,5 млн руб. — II группы, около 783 тыс. руб. — III группы. Если боец получил тяжелое ранение или увечье, размер страховой выплаты превысит 313 тыс. руб., при легком ранении составит 78 тыс. руб.

В ноябре 2022 года Путин подписал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим. Речь идет о добровольческих формированиях, которые выполняют отдельные задачи в области обороны, содействуя ВС России, в период мобилизации, вооруженных конфликтов, военного положения, военного времени, при проведении контртеррористических операций или при использовании армии за рубежом. По решению президента Минобороны создает такие формирования, после чего определяет их численность, организацию, районы действия и задачи. В их состав могут войти как добровольцы, так и военнослужащие, направленные туда по решению ведомства.

Закон предусматривает распространение на добровольцев ряда социальных гарантий и компенсаций, которые не должны быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях.