Правительство уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

Добровольцы Росгвардии будут получать льготы, как и в Минобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы Минобороны, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет в том числе о ежемесячной компенсации, включении периода добровольческой службы в страховой и рабочий стажи и их учете при установлении пенсий, утонили в кабмине. «Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей», — добавили в правительстве.

В конце декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о добровольческих частях Росгвардии по примеру Минобороны. Согласно документу, добровольцы будут привлекаться в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.