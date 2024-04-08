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Военная операция на Украине ,  
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Правительство уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

Добровольцы Росгвардии будут получать льготы, как и в Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы Минобороны, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет в том числе о ежемесячной компенсации, включении периода добровольческой службы в страховой и рабочий стажи и их учете при установлении пенсий, утонили в кабмине. «Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей», — добавили в правительстве.

Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии по образцу Минобороны
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В конце декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о добровольческих частях Росгвардии по примеру Минобороны. Согласно документу, добровольцы будут привлекаться в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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