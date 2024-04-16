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Политика ,  
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Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение о проведении в стране референдума по вопросу о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает молдавский информационный телеканал Realitatea TV.

Председатель суда Домника Маноле заявила, что присоединение страны к ЕС не подорвет Конституцию страны.

«Решения, принятые по итогам республиканского конституционного референдума, имеют высшую юридическую силу, без какого-либо возможного подтверждения со стороны парламента», — заявила Маноле.

Конституционный суд также одобрил внесение в Основной закон стремления Молдавии к европейской интеграции. Изменение Конституции, по мнению Маноле, «не затрагивает суверенный характер государства Республики Молдова».

Рассмотреть возможность проведения в стране референдума призвала правящая партия «Действие и солидарность». Заявление в КС подала группа из 46 депутатов. Провести референдум депутаты предлагают 20 октября 2024 года.

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Майя Санду

Летом 2022 года Молдавия, как и Украина, получила статус кандидата на вступление в ЕС. В декабре 2023 года ЕС по рекомендации Еврокомиссии заявил о решении начать переговоры с обеими странами о дальнейших перспективах в европейском блоке.

Вступление Молдавии в ЕС продвигает проевропейский президент страны Майя Санду. По ее словам, государство должно стать частью объединения к 2030 году. В конце 2023 года политик объявила о проведении референдума по вступлению страны в ЕС.

Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС

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Теги
Молдавия Евросоюз Референдум
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