Конституционный суд Молдавии одобрил идею референдума о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение о проведении в стране референдума по вопросу о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает молдавский информационный телеканал Realitatea TV.
Председатель суда Домника Маноле заявила, что присоединение страны к ЕС не подорвет Конституцию страны.
«Решения, принятые по итогам республиканского конституционного референдума, имеют высшую юридическую силу, без какого-либо возможного подтверждения со стороны парламента», — заявила Маноле.
Конституционный суд также одобрил внесение в Основной закон стремления Молдавии к европейской интеграции. Изменение Конституции, по мнению Маноле, «не затрагивает суверенный характер государства Республики Молдова».
Рассмотреть возможность проведения в стране референдума призвала правящая партия «Действие и солидарность». Заявление в КС подала группа из 46 депутатов. Провести референдум депутаты предлагают 20 октября 2024 года.
Летом 2022 года Молдавия, как и Украина, получила статус кандидата на вступление в ЕС. В декабре 2023 года ЕС по рекомендации Еврокомиссии заявил о решении начать переговоры с обеими странами о дальнейших перспективах в европейском блоке.
Вступление Молдавии в ЕС продвигает проевропейский президент страны Майя Санду. По ее словам, государство должно стать частью объединения к 2030 году. В конце 2023 года политик объявила о проведении референдума по вступлению страны в ЕС.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники