Президент Киргизии призвал США не вмешиваться в дела республики

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвал Вашингтон и правительства других стран не вмешиваться во внутренние дела республики. Документ опубликовал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, передает «АКИpress».

Ранее Блинкен направил Жапарову послание, где выразил беспокойство из-за рассмотрения киргизским парламентом поправок к закону «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними, такие организации получат статус иностранных представителей и будут внесены в специальный реестр, если они занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа.

Жапаров в письме подчеркнул, что Бишкек выступает за равноправное сотрудничество и готов работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе с США.

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — ответил он Блинкену.

Жапаров выразил сожаление, что госсекретарь США не имеет «объективных» представлений о ситуации с правами и свободами человека в Киргизии.

По словам президента, небольшая «очень громогласная группа» некоммерческих организаций республики, финансируемых иностранными государствами, а также их отдельные представители «спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях». Они же часто распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных».

«В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние десять лет», — написал Жапаров государственному секретарю.

Он пригласил Блинкена лично посетить Бишкек, чтобы «воочию убедиться» в том, что права и свободы человека в Киргизии находятся «под надежной защитой Конституции и законов» страны.