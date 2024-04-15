Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком

Глава МЧС прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область для проверки исполнения распоряжений по устранению последствий чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Куренков «лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению, проведению превентивных мероприятий, в том числе возведению защитных сооружений и берегоукрепительных работ», заявили в министерстве.

В МЧС отметили, что ситуация с паводком в регионе остается сложной, уровень воды в реке Тобол продолжает расти. «В 6 муниципальных округах подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 12,9 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС и призвали жителей к эвакуации. В селе Глядянское начали возводить дамбу.

По состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана составляет 704 сантиметра. Для региона «опасным» уровень воды в реке Тобол считается 850 см, «неблагоприятным» — от 700 см.

Губернатор Вадим Шумков сообщил, что паводок движется к Кургану, сейчас его «голова» находится в 10 км от города, «объем воды колоссальный».