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Наводнения в России ,  
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Глава МЧС прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком

Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком
Сюжет
Наводнения в России

Глава МЧС прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком
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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область для проверки исполнения распоряжений по устранению последствий чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Куренков «лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению, проведению превентивных мероприятий, в том числе возведению защитных сооружений и берегоукрепительных работ», заявили в министерстве.

В МЧС отметили, что ситуация с паводком в регионе остается сложной, уровень воды в реке Тобол продолжает расти. «В 6 муниципальных округах подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 12,9 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области превысил 7 м
Общество
Фото:kurganskayaobl / Telegram

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС и призвали жителей к эвакуации. В селе Глядянское начали возводить дамбу.

По состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана составляет 704 сантиметра. Для региона «опасным» уровень воды в реке Тобол считается 850 см, «неблагоприятным» — от 700 см.

Губернатор Вадим Шумков сообщил, что паводок движется к Кургану, сейчас его «голова» находится в 10 км от города, «объем воды колоссальный».

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Теги
Курган Курганская область МЧС Александр Куренков паводок
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