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Общество ,  
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Москвичка пожаловалась в полицию на пропажу десяти брендовых сумок

У москвички из гардероба пропали десять брендовых сумок и тренч
Фото: Lucky Business / Fotodom / Shutterstock
Фото: Lucky Business / Fotodom / Shutterstock

Жительница Москвы, проживающая в центре города, сообщила в полицию о пропаже десяти сумок и тренча из своего гардероба, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Москвичка обратилась в отдел полиции по Тверскому району Москвы 15 апреля. Она рассказала, что обнаружила пропажу тремя днями ранее.

По словам 38-летней женщины, из ее гардеробной пропали пять сумок Chanel, две сумки Dior и по одной брендов Givenchy, Prada и Bottega Veneta. Также у заявительницы пропал тренч Fendi.

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Женщина рассказала, что доступ к апартаментам, где она проживает, есть у четырех женщин, которые помогают ей по хозяйству. Дополнительные дубликаты ключей хранятся у охраны дома, где она проживает.

По словам источников РБК, точная сумма ущерба еще устанавливается. МВД инициировало проверку после случившегося, добавили собеседники.

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Теги
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