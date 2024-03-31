Суд арестовал укравших украшения у голоса принцессы Жасмин

Евгения Игумнова (Фото: Global Look Press)

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух мужчин, которых подозревают в краже ювелирных украшений и денег. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале. Пострадавшей стала актриса Евгения Игумнова.

Фигурантами дела стали Вартан Балаян и Денис Ковалев. Им предъявили обвинения по п. б ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Пока подозреваемых арестовали до 25 мая.

По данным следствия, Балаян и Ковалев в ночь с 25 на 26 марта проникли в дом в поселке Тярлево и похитили оттуда ювелирные изделия на общую сумму 9 млн руб. и деньги в размере $5 тыс., принадлежащие актрисе.

Сумма материального ущерба составила 9,5 млн руб., похищенное частично было изъято, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Там также рассказали, что преступниками оказались двое неработающих жителей поселка Никольское Тосненского района Ленобласти в возрасте 38 и 46 лет. У обоих есть судимости, один из них в 2020 году отбыл многолетнее тюремное заключение за разбой и убийство.

Кража была совершена в доме актрисы Евгении Игумновой, уточнил телеканал 78. Она около 30 лет работает в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Игумнова снимается в фильмах и сериалах, а также озвучивает зарубежные фильмы. Например, ее голосом говорит принцесса Жасмин в мультфильмах об Аладдине, Белоснежка в мультфильме «Белоснежка и семь гномов» и Элизабет Суонн (Кира Найтли) в фильмах «Пираты Карибского моря».