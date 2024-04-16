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Выборы президента России ,  
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Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок
Сюжет
Выборы президента России
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила главе государства Владимиру Путину, избранному на новый срок, удостоверение президента, сообщила пресс-служба Кремля.

Кремль показал фото встречи Путина и Памфиловой. На одном из них президент держит в руках удостоверение. В нем написано: «Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации» и указаны сроки: 2024-2030 год.

Процедура вручения удостоверения традиционно проходит после победы кандидата на выборах президента страны. Голосование состоялось в марте 2024 года, действующий глава государства победил с результатом в 87,28% голосов. За Путина, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали более 76 млн избирателей.

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Новый срок станет для президента пятым. Согласно федеральному законодательству, избранный глава государства вступит в должность 7 мая 2024 года.

Кремль назвал результат Путина на выборах «мировым феноменом», а само голосование — «абсюлютно беспрецедентным» по чистоте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил высокую явку: по данным ЦИК, она составила 77,49%.

Сам президент после выборов назвал избирательную кампанию «напряженной и крайне ответственной». Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые «нашли отклик у избирателей».

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Владимир Путин

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