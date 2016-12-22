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Путин получил от Памфиловой удостоверение президента
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Путин получил от Памфиловой удостоверение президента
Выборы президента России, 10:28
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Путин получил от Памфиловой удостоверение президента
Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах главы государства Владимиру Путину удостоверение президента. Также глава Центризбиркома поздравила политика с «убедительной чистой победой»
Владимир Путин и Элла Памфилова (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также глава ЦИК поздравила Путина с «убедительной чистой победой».

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Путин в свою очередь поблагодарил Памфилову за проделанную общенациональную ​«очень важную для страны» работу. Глава ЦИК заметила, что, согласно опросам, до 88% граждан верят в достоверность результатов состоявшегося голосования.

«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — заметила Памфилова.

Как проходит голосование на выборах президента в России. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Выборы президента России состоялись 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. В ЦИК заметили, что за дествующего президента проголосовало рекордное число избирателей — более 55 млн. Всего в голосовании приняли участие 73 млн 629 тыс. человек или 67,54% избирателей.

По признанию пресс-секретаря президент России Дмитрия Пескова, результат, который Путин получил на выборах, стал для него «достаточно неожиданным». По его словам, на результате голосования сказалось давление на Россию со стороны других стран, которое заставило людей «объединиться вокруг сильного лидера».

Глава ЦИК утверждала, что на выборах президента не было зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат. Тем не менее итоги были отменены на ​14 участках — 13 в российских регионах и одном зарубежном.
 

Автор: Александра Федотова.
Теги: Владимир Путин , Президент России , Элла Памфилова
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