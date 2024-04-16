Туроператоры не увидели снижения спроса на туры в ОАЭ и Египет
Туроператоры не наблюдают снижение спроса на туры в ОАЭ и Египет из-за удара Ирана по Израилю. Об этом сообщается на сайте АТОР.
«Страна [ОАЭ] находится достаточно далеко от зоны конфликта и не участвует в нем. Сейчас ситуация нормализовалась, рейсы летят в основном по расписанию. Отказов от туров нет», — рассказывает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По текущим данным туроператоров, аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении оттуда из-за конфликта Ирана и Израиля пока не фиксируется. Сейчас в Египте, по данным АТОР, может быть не менее 40–45 тыс. туристов из России, в основном организованных. При этом в ОАЭ в данный момент могут находиться около 70 тыс. туристов из России, как самостоятельных так и организованных.
Иран атаковал вечером 13 апреля Израиль с помощью беспилотников. Сначала сообщалось, что дронов несколько десятков. Затем The Times of Israel написала о второй волне атаки БПЛА, потом о третьей. Иранское агентство IRNA также сообщило, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Иран задействовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».
Нападение Тегерана стало ответом на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двоих высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции. Иранские и сирийские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено.
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