В поселке под Орском объявили эвакуацию из-за перелива дамбы и угрозы затопления

Фото: Мария Лисицына / РБК

В поселке Тукай под Орском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба администрации Орска.

«Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

Причиной стал перелив через дамбу на частном водохранилище на границе с Казахстаном, объяснили в мэрии. Жителей поселка пообещали расположить в пунктах временного размещения на базе школ № 17 и 88.

Село Тукай расположено примерно в 30 км от Орска.

В начале апреля в населенных пунктах Оренбургской области произошли паводки. В Орске были зафиксированы наиболее серьезные последствия наводнения, 5 апреля в городе прорвало дамбу. Подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков.

Пик наводнения в городе прошел 9 апреля, и вода начала убывать. По данным на 16 апреля, в Орске уровень воды в Урале снизился на 28 см и составил 592 см. Всего в городе подтоплено около 3,2 тыс. домов и 3 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы 2,5 тыс. человек. 14 апреля в городе начали дезинфекцию городских объектов.