Над Белгородом сбили три украинских беспилотника

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Над Белгородской областью средствами ПВО были сбиты три беспилотника, об этом сообщает Минобороны России.

«Около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки в Краснояружском районе в селе Графовка с БПЛА сброшено взрывное устройство на инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущено два минометных снаряда. Также в Грайворонском городском округе в селе Глотово было сброшено взрывное устройство из-за чего загорелось здание ФАПа. В Белгородском районе, в селе Вергилевка, с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.

В апреле сообщалось, что российские военные за ночь сбили 12 беспилотников. Два из них — над Мордовией. Остальные дроны сбили в Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях.