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Общество ,  
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Депутаты Госдумы предложили поднять минимальный оклад до уровня МРОТ

Депутаты внесут поправки в Трудовой кодекс для увеличения тарифной ставки
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Депутаты «Справедливой России — За правду» предлагают поправки в Трудовой кодекс России, которые позволят поднять минимальную тарифную ставку заработной платы до уровня не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщили «Известия», соответствующий законопроект внесут в Госдуму во вторник.

Авторы поправок отмечают, что на фоне дефицита квалифицированной рабочей силы почти во всех секторах экономики без минимальных гарантий оплаты труда невозможно перейти к стабильным высоким выплатам.

Тарифные ставки работников ниже МРОТ сейчас установлены в большинстве российских предприятий и организаций после утраты силы ч. 4 ст. 133 ТК, по которой размеры тарифных ставок, окладов, а также базовых окладов не могли быть ниже минимального размера оплаты труда. По информации лидера фракции Сергея Миронова со ссылкой на экспертов, с таким начислением зарплаты сталкиваются более 700 тыс. российских граждан.

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МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%. Реальная же начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%.

Росстат в начале февраля сообщал, что российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%.

В то же время генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил РБК, что уровень безработицы по итогам прошлого года стал самым низким за всю историю наблюдения — 3,2%. Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн. Это самый высокий показатель количества занятых за декабрь с 2005 года (в прошлом году — 72,1 млн человек).

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Зарплаты Сергей Миронов МРОТ
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