ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ

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ФСБ опубликовала кадры задержанного украинского агента, который подозревается в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины в Москве.

Он рассказал, что является гражданином России, с 2010 года жил на Украине. Мужчина заявил, что на связь с ним куратор вышел в феврале. Сначала он попросил просто следить за автомобилем Land Cruiser Prada, а «потом задача изменилась и было сказано собрать бомбу». В этом, по словам задержанного, ему помог куратор. Бомбу он прикрепил к днищу автомобиля ночью 9 апреля.

Land Cruiser взорвался на прошлой неделе на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе на севере Москвы. Пострадал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, он чувствует себя нормально, говорили в его окружении.