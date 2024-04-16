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Палестино-израильский конфликт ,  
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Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку

Посольство России: Иран предоставит доступ к россиянину, захваченному на Aries
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Иранские власти предоставят сотрудникам посольства доступ к российскому гражданину, который был захвачен в составе экипажа судна Aries. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Иране в своем телеграм-канале.

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Тимофея Колчанова», — говорится в сообщении.

Моряку уже предоставили возможность поговорить с семьей по телефону, отметили в диппредставительстве. В посольстве сообщили, что судно Aries находится в порту Бендер-Аббас на юге Ирана.

Российский моряк с захваченного Ираном судна MSC Aries вышел на связь
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Захват судна&nbsp;MSC Aries

13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе контейнеровоз Aries, который шел под флагом Португалии в Ормузском проливе. Судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера.

Россиянин Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, в экипаж входят также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В российском посольстве заявили, что общаются с иранскими властями, чтобы выяснить подробности пребывания российского гражданина на борту Aries.

Захват судна произошел на фоне обострения отношений Израиля и Ирана. 1 апреля израильская стороны нанесла авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, в результате которого погибли семь военнослужащих КСИР. Иран в ответ нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля.

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Теги
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