Ушедшего из части военного в ДНР приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд приговорил военного к восьми годам колонии за уход из части в ДНР на год

Фото: yusgvs.sah.sudrf.ru

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который самовольно ушел из воинской части в ДНР и вернулся лишь через год. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, 26 февраля 2023 года военнослужащий Б. самовольно оставил расположение подразделения воинской части в ДНР, «желая повидаться с родственниками и опасаясь за свою жизнь», и уехал домой в село Арги-Паги Сахалинской области.

«6 февраля 2024 года подсудимый прибыл в пункт постоянной дислокации воинской части, и его уклонение от военной службы было пресечено», — говорится в сообщении.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление места воинской службы в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В минувшем январе тот же суд приговорил еще одного военного к шести годам колонии за самовольное оставление части. По данным следствия, 19 марта 2023 года военнослужащий, «желая отдохнуть от службы», без уважительной причины ушел из пункта временного размещения своего подразделения в ДНР. После этого он находился на территории региона, а затем уехал домой в Краснодарский край, где продолжил отдыхать и «помогал матери по хозяйству». 13 сентября мужчина вернулся в Южно-Сахалинск и явился в часть.