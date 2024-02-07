Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок

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Грозненский гарнизонный военный суд приговорил жителя Волгограда, вернувшегося в воинскую часть из отпуска позже положенного срока, к пяти годам заключения, сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, волгоградец Максим Гальченко, которого призвали на военную службу в рамках мобилизации, не прибыл в воинскую часть на территории Чечни после отпуска в июне. В суде сообщили, что он остался в Волгограде и проводил время «по своему усмотрению» и без уважительных причин, «желая отдохнуть от исполнения» воинских обязанностей.

В июле мобилизованный вернулся в часть добровольно.

«Гальченко признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 337 УК («самовольное оставление части или места службы»), следует из карточки на сайте суда.

В августе по той же статье Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. По данным следствия, мужчина проходил службу по контракту в одном из городов Ростовской области. В феврале 2023 года вместо того, чтобы явиться в воинскую часть из командировки, военнослужащий остался в городе Назарово Красноярского края, после чего в марте сам явился в военную комендатуру города Ужура Красноярского края.