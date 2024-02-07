 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок

Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Грозненский гарнизонный военный суд приговорил жителя Волгограда, вернувшегося в воинскую часть из отпуска позже положенного срока, к пяти годам заключения, сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, волгоградец Максим Гальченко, которого призвали на военную службу в рамках мобилизации, не прибыл в воинскую часть на территории Чечни после отпуска в июне. В суде сообщили, что он остался в Волгограде и проводил время «по своему усмотрению» и без уважительных причин, «желая отдохнуть от исполнения» воинских обязанностей.

В июле мобилизованный вернулся в часть добровольно.

«Гальченко признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 337 УК («самовольное оставление части или места службы»), следует из карточки на сайте суда.

Суд лишил гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет
Политика
Фото:Сергей Батурин / РИА Новости

В августе по той же статье Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. По данным следствия, мужчина проходил службу по контракту в одном из городов Ростовской области. В феврале 2023 года вместо того, чтобы явиться в воинскую часть из командировки, военнослужащий остался в городе Назарово Красноярского края, после чего в марте сам явился в военную комендатуру города Ужура Красноярского края.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Волгоград Чечня военная служба военный суд военнослужащие мобилизация
Материалы по теме
В России ужесточили наказание за неявку в военкомат
Общество
Суд лишил гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет
Политика
В Рязани семи не вставшим на воинский учет мигрантам вручили повестки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Игорная зона «Красная Поляна» поздравила всех с юбилеем Олимпийских игр Пресс-релиз, 11:30
Акции «Делимобиля» на первых торгах на Мосбирже подорожали почти на 20% Инвестиции, 11:25
Совфед одобрил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии Политика, 11:19
Карлсон отказался считать интервью с Путиным предательством Политика, 11:18
«Никогда не прощу»: что делать, когда обида на родителей не проходит Pro, 11:16
Россия не получила ответ от Японии на предложение о помощи с косатками Общество, 11:09
Путин назвал богатейшим наследие Олимпиады в Сочи Спорт, 11:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Во дворе и по дороге в школу: новостройки, где дети будут в безопасности РБК и ПИК, 11:08
Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут» Общество, 11:07
Белгородский город Шебекино попал под обстрел Политика, 10:59
Редомициляция: с какими нюансами сталкиваются компании в России Pro, 10:56
Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок Политика, 10:56
Глава МАГАТЭ начал поездку на Запорожскую АЭС Политика, 10:49
В «Новых людях» заявили о необходимости борьбы с «вирусом доносительства» Политика, 10:41