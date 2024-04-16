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Война санкций ,  
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В Южной Корее отменили шоу с участием балета Большого театра

Сюжет
Война санкций
Фото: Валерий Степченков / ТАСС
Фото: Валерий Степченков / ТАСС

Балетное шоу в Южной Корее, в котором должны были принимать участие солисты Государственного академического Большого театра (ГАБТ), отменили за день до премьеры, пишет Reuters.

Представления были запланированы с 16 по 18 апреля на концертной площадке Sejong Center в Сеуле. Организаторы шоу приглашали выступить 12 ведущих артистов балета Большого театра, но затем они изменили программу, оставив меньше российских участников, что не устроило руководство концертной площадки.

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Общество
Светлана Захарова

Выступление отменяется не в первый раз. Постановку Modanse с участием примы ГАБТ Светланы Захаровой, которая была запланирована на 17–21 апреля, также отменили еще 15 марта, ссылаясь на необходимость «обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов».

Тогда против шоу с участием Захаровой, которая была доверенным лицом президента России Владимира Путина, выступило посольство Украины в Республике Корея. Российские дипломаты в свою очередь назвали бестактными попытки украинских и европейских дипломатов сорвать выступление Захаровой.

Программа Modanse объединяет в себе балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого. Ее постановщиком является Юрий Посохов.

Светлана Захарова родилась 10 июня 1979 года в Луцке. Она окончила Киевское хореографическое училище и Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Работала в Мариинском театре, с 2003-го — в Большом театре. В 2008 году стала примой-балериной миланского театра «Ла Скала». С 2007-го по 2011-й Захарова была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», с 2018 года — член совета при президенте России по культуре и искусству.

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Теги
ГАБТ Южная Корея балет
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