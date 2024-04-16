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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Мухаммад Шарипзода
Мухаммад Шарипзода (Фото: moscowcourts / Telegram)

В Басманный районный суд Москвы поступила жалоба на арест фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммада Шарипзоды (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщили ТАСС в суде.

«В суд поступила апелляция на избрание меры пресечения Шарипзоде. Ее позднее рассмотрят в Мосгорсуде», — передает агентство.

5 апреля Басманный суд отправил Шарипзоду под арест до 22 мая. В пресс-службе московских судов общей юрисдикции его назвали участником подготовки теракта. Он проходит по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт).

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Суд арестовал более десяти подозреваемых. Четырех из них ФСБ считает непосредственными участниками нападения — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Некоторые обвиняемые уже пытались оспорить меру пресечения, но им отказали.

Теги
Крокус Сити Холл теракт арест апелляционная инстанция жалоба Басманный суд
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