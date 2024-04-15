В Бурятии сообщили о подтоплении жилых домов из-за паводка

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В Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило 11 домов, сообщил губернатор Алексей Цыденов. Из зоны подтопления эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей.

Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге. «Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС», — написал глава региона в телеграм-канале.

Иволгинский район находится на левом берегу Селенги. В селе Верхняя Иволга расположен центр российского буддизма — Иволгинский дацан (монастырь).

Накануне в Улан-Удэ частично ввели режим повышенной готовности из-за прохождения паводка. К утру 15 апреля из-за затора льда на реке Селенга в СНТ «Академия» подтоплено 35 приусадебных участков, сообщил мэр Игорь Шутенков.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Так, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали статус федерального значения. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу, затопило около 6 тыс. домов. Режим ЧС действует также в Тюменской и Курганской областях. В Омской области, по данным МЧС, оказались подтоплены 10 районов, еще 35 населенных пунктов находятся без транспортного сообщения.

Кроме того, режим ЧС действует в нескольких областях Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет. Из-за паводков он отменил международный форум «Астана», запланированный на 13–14 июня. Решение президент объяснил необходимостью сэкономить средства для ликвидации последствий наводнений.