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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне произошел взрыв

«Страна.ua»: в Херсоне произошел сильный взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсоне произошел сильный взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало недели».

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Расположенная на правом берегу Днепра часть области, включая Херсон, находится под контролем Киева.

Украинские власти официальной информации не публиковали. С 21:05 по 23:34 в регионе объявляли воздушную тревогу.

Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года, до этого они контроливали его с марта того же года.

В Херсоне прозвучали взрывы
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Утром накануне, 15 апреля, украинские СМИ также сообщили о взрывах в Херсоне.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Херсоне произошел взрыв
В Херсоне произошел взрыв

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