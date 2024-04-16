В Херсоне произошел взрыв
В Херсоне произошел сильный взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало недели».
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Расположенная на правом берегу Днепра часть области, включая Херсон, находится под контролем Киева.
Украинские власти официальной информации не публиковали. С 21:05 по 23:34 в регионе объявляли воздушную тревогу.
Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года, до этого они контроливали его с марта того же года.
Утром накануне, 15 апреля, украинские СМИ также сообщили о взрывах в Херсоне.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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