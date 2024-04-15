В Херсоне прозвучали взрывы

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК Украина».

Оба издания сообщили о взрывах около 8:25 мск.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре. Расположенная на правом берегу Днепра часть области, включая Херсон, находится под контролем Киева.

Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.