В Херсоне прозвучали взрывы
В подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК Украина».
Оба издания сообщили о взрывах около 8:25 мск.
Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре. Расположенная на правом берегу Днепра часть области, включая Херсон, находится под контролем Киева.
Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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