«Русский пионер» опубликовал стихотворение Суркова об Окуджаве
Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, посвященное барду Булату Окуджаве. Стихотворение опубликовал журнал «Русский пионер».
«мне с детства чужды тихие забавы
я не был вхож в дома, где в день аванса
любители булата окуджавы
слюнявили арбатские романсы».
В описании к стихотворению говорится, что Сурков написал его в 18-летнем возрасте. «С тех пор его отношение к творчеству поэта, по его же собственному признанию, нисколько не изменилось», — отметила редакция.
Стихотворение опубликовано в 210-м номере «Русского пионера», посвященного 100-летию со дня рождения Окуджавы. Поэт и бард родился 9 мая 1924 года в Москве.
«Русский пионер» не впервые публикует стихотворения Суркова. Так, в июне 2023 года журнал выложил стихотворение «О пълку», в котором говорится о «готовности пасть за русскую землю расстрелянным полком». В тексте есть рефрен из памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в переводе Николая Заболоцкого.
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