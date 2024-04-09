Экс-депутата из Норвегии Эйру заочно арестовали в Москве за наемничество в ВСУ

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Норвегии за наемничество в ВСУ

Сандра Эйра (Фото: из личного архива Sandra Andersen Eira)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по статье о наемничестве.

Карточка ее дела опубликована на сайте суда. Эйре вменяют преступление по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса — наемничество. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

МВД объявило Эйру в розыск, следует из базы данных ведомства. Ее разыскивают по уголовной статье без указания конкретного номера. В карточке розыска ведомство разместило фотографию Эйры в военной форме и с оружием.

Сандра Эйра в 2017–2021 годах была депутатом Саамского парламента Норвегии — представительного органа культурного самоуправления народа саамы. По окончании срока полномочий она переехала в США и вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.

После начала российской военной операции на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины. Она присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.