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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве арестовал экс-депутата из Норвегии за наемничество в ВСУ

Экс-депутата из Норвегии Эйру заочно арестовали в Москве за наемничество в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сандра Эйра
Сандра Эйра (Фото: из личного архива Sandra Andersen Eira)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по статье о наемничестве.

Карточка ее дела опубликована на сайте суда. Эйре вменяют преступление по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса — наемничество. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

МВД объявило Эйру в розыск, следует из базы данных ведомства. Ее разыскивают по уголовной статье без указания конкретного номера. В карточке розыска ведомство разместило фотографию Эйры в военной форме и с оружием.

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Сандра Эйра в 2017–2021 годах была депутатом Саамского парламента Норвегии — представительного органа культурного самоуправления народа саамы. По окончании срока полномочий она переехала в США и вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.

После начала российской военной операции на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины. Она присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.

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Теги
МВД розыск наемники заочный арест Норвегия
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