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Военная операция на Украине ,  
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Власти Кропивницкого сообщили о взрыве в городе

В Кропивницком Кировоградской области Украины прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В городе Кропивницком — центре Кировоградской области Украины — произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Райкович в телеграм-канале.

По предварительной информации, разрушений гражданской инфраструктуры нет. Днем в области объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Херсоне прозвучали взрывы
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Накануне в подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Украинские издания сообщали о взрывах в Харькове и Днепре. Также был слышен взрыв в Одессе.

В Днепропетровской области примерно с 3:00 по 3:30 (мск) звучала воздушная тревога. Ее объявляли еще в семи регионах.

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Теги
Кропивницкий Кировоград взрыв
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