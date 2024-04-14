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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове произошел взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua», РБК-Украина и Суспільне.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской области в 15:00, спустя час их отключили.

Также был слышен взрыв в Одессе, пишет «Страна.ua». Около 15:45 мск в Одесской области тоже объявили воздушную тревогу. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

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Фото:Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьков взрывы Украина Одесса
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