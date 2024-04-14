В Харькове прогремел взрыв

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове произошел взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua», РБК-Украина и Суспільне.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской области в 15:00, спустя час их отключили.

Также был слышен взрыв в Одессе, пишет «Страна.ua». Около 15:45 мск в Одесской области тоже объявили воздушную тревогу. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.