Компания, у которой изъяли дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами
Компания «Ард Сатком сервис», в офисе которой, по неподтвержденным данным, нашли украинский дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами, оперативно-разыскных мероприятий в ее офисах не проводили. Об этом заявил РБК генеральный директор компании Николай Киселев.
«Одно из направлений деятельности компании — разработка средств выявления и нейтрализации помех от любых источников электромагнитного излучения, включая помехи, направленные против российских спутников», — сказал Киселев.
Он утверждает, что «оперативно-разыскных мероприятий в помещениях компании не проводилось».
Ранее телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в офисе компании «Ард Сатком сервис» на Партизанской улице в Москве нашли украинский дрон «Баба-яга». По данным Baza, аппарат попал туда из зоны военной операции на Украине.
Как утверждает телеграм-канал, владелец дрона планировал разработать его аналог и изучить систему связи, которую использует устройство. После получения посылки с дроном силовики «ворвались» в офис компании и изъяли аппарат, пишет Baza.
Украинские беспилотники «Баба-яга» — это переделанные под боевые цели модели сельскохозяйственных дронов, которые оснастили модулями спутниковой связи Starlink. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала военной операции на Украине их стали нагружать в том числе боеприпасами.
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