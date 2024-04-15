Компания, у которой изъяли дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами

Компания, у которой изъяли дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами

Фото: Reuters

Компания «Ард Сатком сервис», в офисе которой, по неподтвержденным данным, нашли украинский дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами, оперативно-разыскных мероприятий в ее офисах не проводили. Об этом заявил РБК генеральный директор компании Николай Киселев.

«Одно из направлений деятельности компании — разработка средств выявления и нейтрализации помех от любых источников электромагнитного излучения, включая помехи, направленные против российских спутников», — сказал Киселев.

Он утверждает, что «оперативно-разыскных мероприятий в помещениях компании не проводилось».

Ранее телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в офисе компании «Ард Сатком сервис» на Партизанской улице в Москве нашли украинский дрон «Баба-яга». По данным Baza, аппарат попал туда из зоны военной операции на Украине.

Как утверждает телеграм-канал, владелец дрона планировал разработать его аналог и изучить систему связи, которую использует устройство. После получения посылки с дроном силовики «ворвались» в офис компании и изъяли аппарат, пишет Baza.