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Наводнения в России ,  
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Жителей села и деревни Курганской области призвали к срочной эвакуации

Жителей села и деревни Курганской области призвали к срочной эвакуации
Сюжет
Наводнения в России
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жителям села Менщиково и деревни Кропанка в Кетовском муниципальном районе Курганской области необходимо немедленно эвакуироваться из-за паводка, сообщила администрация округа в телеграм-канале.

«Уважаемые жители [села] Менщиково и [деревни] Кропанка! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно! Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, не оставляйте животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — сказано в сообщении.

Для вывоза жителей населенных пунктов подготовили два автобуса, их отвезут в пункт временного размещения во Введенской школе № 1.

Курганские власти назвали число эвакуированных из-за паводка
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Всего, по прогнозу властей, в зоне подтопления должны оказаться 20 населенных пунктов, расположенных у воды.

Курганская область оказалась среди регионов, пострадавших от весенних паводков. По данным областного правительства, с затопляемых территорий к утру 15 апреля были эвакуированы 12,7 тыс. человек. Большинство эвакуированных уехали к родственником, часть осталась в пунктах временного размещения, где их обеспечили горячим питанием и питьем.

Накануне управление МЧС по Курганской области предупредило о «существенном» подъеме уровня воды в реке Тобол. К 10:00 15 апреля уровень воды в реке в районе Кургана за два часа поднялся на 15 см и составил 646 см.

Согласно прогнозу ведомства, который приводил Кремль, вода должна прийти в Курганскую, а также соседнюю Тюменскую область в середине недели. Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне также предупреждал жителей о резком подъеме воды и призывал как можно быстрее покинуть подтопляемые территории.

Жителей села и деревни Курганской области призвали к срочной эвакуации
Жителей села и деревни Курганской области призвали к срочной эвакуации

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Теги
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