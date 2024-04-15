В Днепре прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Суспільне» и агентства «Укринформ».

В Днепропетровской области примерно с 3:00 по 3:30 (мск) звучала воздушная тревога. Ее объявляли еще в семи регионах.

Местные власти не сообщали о взрывах в Днепре.

Днем 14 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Позднее взрыв прогремел в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.