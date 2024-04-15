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Суд арестовал имущество новосибирского министра на ₽14 млн

Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области Архипова на ₽14 млн
Денис Архипов
Денис Архипов (Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области)

Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество и денежные средства министра ЖКХ региона Дениса Архипова общей стоимостью более 14 млн руб., сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Имущество арестовано по ходатайству следствия в рамках гражданского иска.

Против Архипова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями — по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса. Она применяется, если деяния обвиняемого повлекли тяжкие последствия. Архипову по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Министра задержали в конце марта, как минимум до 20 мая он останется в СИЗО. Архипов заключил соглашение об организации обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе на десять лет с предприятием ООО «Экология-Новосибирск». Следствие полагает, что чиновник, зная, что предприятие не исполнило свои обязательства за 2022 год, не истребовал уплату банком более 220 млн руб. в госбюджет по гарантии. В результате деньги в бюджет не вернулись.

Архипов возглавляет министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года. На сайте ведомства он по-прежнему значится его руководителем.

Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области обратился к председателю новосибирского облсуда Людмиле Симачевой с просьбой отпустить Архипова из-под стражи на период расследования дела. Защита также подала апелляцию с требованием изменить ему меру пресечения.

В марте 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал «Экологию-Новосибирск» банкротом. Компанию лишили статуса регионального оператора из-за непредоставления банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год. В отношении руководства компании завели уголовное дело о мошенничестве.

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Теги
Новосибирская область арест имущества арест счетов министр
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