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Военная операция на Украине ,  
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Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Истребители-бомбардировщики уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с помощью объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины
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Фото:dsns_telegram / Telegram

Ведомство регулярно отчитывается о ходе военной операции. Накануне, 14 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В начале апреля российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения.

Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

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Теги
Минобороны Су-34 ВСУ
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