Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Истребители-бомбардировщики уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с помощью объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ведомство регулярно отчитывается о ходе военной операции. Накануне, 14 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В начале апреля российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения.