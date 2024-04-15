Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ
Истребители-бомбардировщики уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с помощью объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Ведомство регулярно отчитывается о ходе военной операции. Накануне, 14 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В начале апреля российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения.
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