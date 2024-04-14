Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ

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Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, сообщило Минобороны.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Первая система IRIS-T была отправлена на Украину властями Германии в октябре 2022 года.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО. В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 маха.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.