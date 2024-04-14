В Днепре прогремел взрыв
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
В Днепре Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило агентство «Укринформ». С 17:56 мск в области объявлена воздушная тревога.
Агентство сообщило и о взрыве в селе Лиман Чугуевского района Харьковской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
11 апреля российское военное ведомство сообщило, что по объектам ТЭК Украины был нанесен массированный удар в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. По данным Минобороны России, в результате была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов, а также затруднено снабжение ВСУ топливом.