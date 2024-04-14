В Днепре прогремел взрыв

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Днепре Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило агентство «Укринформ». С 17:56 мск в области объявлена воздушная тревога.

Агентство сообщило и о взрыве в селе Лиман Чугуевского района Харьковской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

11 апреля российское военное ведомство сообщило, что по объектам ТЭК Украины был нанесен массированный удар в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. По данным Минобороны России, в результате была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов, а также затруднено снабжение ВСУ топливом.