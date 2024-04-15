В Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника Ozon из-за замечания о собаке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета в сотрудника пункта выдачи товаров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел 14 апреля по адресу: Заневский проспект, дом 24. По данным сервиса «Яндекс Карты», там расположен пункт выдачи Ozon.

Конфликт возник из-за замечания сотрудника маркетплейса о собаке задержанного. Они вышли на улицу, где подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону работника пункта выдачи из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия». Никто не пострадал. Стрелявшего — ранее судимого 42-летнего мужчину — задержали, у него изъяли пистолет.

В феврале 2023 года в Москве задержали мужчин, которые с «предметом, похожим на пистолет» удерживали в заложниках продавца цветочного магазина на Таганской улице. Против них завели уголовное дело по статье о захвате заложников (ст. 206 УК), а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). У одного из задержанных был при себе травматический пистолет.