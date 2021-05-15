Охранник магазина в Москве выстрелил в катавшегося на самокате ребенка

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Охранник одного из магазинов на западе Москвы выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика, катавшегося на самокате. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, 14 мая охранник продуктового магазина по улице Паустовского выстрелил из сигнального пистолета в ребенка на самокате 2011 года рождения.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он доставлен в медицинское учреждение города», — говорится в сообщении. Ведомство начало доследственную проверку.

В начале апреля в Ленинградской области скорая увезла с детской площадки мальчика, который «внезапно почувствовал боль в шее», после чего в ней нашли инородный предмет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Правоохранители разыскивают причастных к инциденту.