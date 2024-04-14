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Удар Ирана по Израилю ,  
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Израиль предложит ООН признать КСИР террористической организацией

Постпред Израиля предложит ООН признать КСИР террористической организацией
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Гилад Эрдан
Гилад Эрдан (Фото: Munoz Alvarez / Getty Images)

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Совета Безопасности предложит объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Главной темой заседания станет удар Ирана по Израилю, который произошел в ночь на 14 апреля.

«Я буду требовать, чтобы Совбез решительно осудил это нападение и принял дополнительные меры против Ирана, включая объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и введение санкций», — написал Эрдан в соцсети X.

Также израильский постпред сообщил, что в своей речи подчеркнет «серьезную опасность», которую Иран представляет для безопасности всего мира, и то, что это «последний момент», чтобы остановить «опасные амбиции» Тегерана.

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В ночь на 14 апреля Иран провел операцию «Правдивое обещание», запустив в сторону Израиля несколько сотен беспилотников и несколько десятков крылатых ракет. Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

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Израильские военные утверждают, что ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, все они были перехвачены израильскими ВВС и системами ПВО партнеров — Иордании, США и Великобритании. Большая часть иранских ракет была перехвачена еще на подлете к границам Израиля.

Израиль обвинил Иран в нарушении устава ООН и обратился к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу со словами: «Где ваше осуждение? Проснитесь!!!» Генсек ООН позже назвал атаку Ирана на Израиль «серьезной эскалацией», подчеркнув, что мир «не может позволить себе еще одну войну».

Израиль предложит ООН признать КСИР террористической организацией
Израиль предложит ООН признать КСИР террористической организацией

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Теги
Израиль Иран КСИР террористическая организация ООН Совет безопасности ООН
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