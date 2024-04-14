Израиль предложит ООН признать КСИР террористической организацией

Гилад Эрдан (Фото: Munoz Alvarez / Getty Images)

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Совета Безопасности предложит объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Главной темой заседания станет удар Ирана по Израилю, который произошел в ночь на 14 апреля.

«Я буду требовать, чтобы Совбез решительно осудил это нападение и принял дополнительные меры против Ирана, включая объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и введение санкций», — написал Эрдан в соцсети X.

Также израильский постпред сообщил, что в своей речи подчеркнет «серьезную опасность», которую Иран представляет для безопасности всего мира, и то, что это «последний момент», чтобы остановить «опасные амбиции» Тегерана.

В ночь на 14 апреля Иран провел операцию «Правдивое обещание», запустив в сторону Израиля несколько сотен беспилотников и несколько десятков крылатых ракет. Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Израильские военные утверждают, что ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, все они были перехвачены израильскими ВВС и системами ПВО партнеров — Иордании, США и Великобритании. Большая часть иранских ракет была перехвачена еще на подлете к границам Израиля.

Израиль обвинил Иран в нарушении устава ООН и обратился к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу со словами: «Где ваше осуждение? Проснитесь!!!» Генсек ООН позже назвал атаку Ирана на Израиль «серьезной эскалацией», подчеркнув, что мир «не может позволить себе еще одну войну».