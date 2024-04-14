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Политика ,  
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Польских экстремалов на квадроциклах задержали на границе с Украиной

Украинская погранслужба задержала польских экстремалов на квадроциклах

Польских экстремалов на квадроциклах задержали на границе с Украиной
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Четверо граждан на трех квадроциклах и мотоцикле незаконно проехали через границу Украины и Венгрии, проехав вне пунктов пропусков. Об этом сообщила украинская погранслужба.

Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил, что поляки являются участниками сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

В поддержку акции «2222 км» мужчины преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула. Ежесуточно они проезжали 300 км, в основном по бездорожью. После того как экстремалы потеряли связь, они заблудились и оказались на Украине.

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Киев, Украина

В погранслужбе Украины подчеркнули, что за незаконное пересечение границы на поляков составили административные протоколы. Вскоре в рамках реадмиссии их вернут в Венгрию.

Реадмиссия — это согласие государства на возвращение на свою территорию собственных граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно въехали на территорию второго государства непосредственно с территории первого государства на базе соглашения между этими государствами.

Одним из отличительных признаков реадмиссии, если сравнивать с депортацией, является возможность ее применения в отношении лиц, у которых нет удостоверяющих личность документов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали. Он заявил об этом на фоне продолжающихся протестов фермеров. В начале февраля польский аграрный профсоюз обещал, что перекроет все погранпереходы на границе двух стран. Акция была направлена против предложения Европейской комиссии о продлении на год решения о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины (соглашение введено в 2022 году).

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Георгий Смирнов
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