Посольство не получило обращений от россиян после атаки Ирана по Израилю

Россияне не обращались в посольство в Израиле после ночной атаки Ирана

Обстановка в Тель-Авиве, Израиль (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Посольство России после ночной атаки Ирана на Израиль не получало каких-либо обращений от россиян, сообщили РБК в российском диппредставительстве в Израиле.

«В консульский отдел посольства за последние сутки экстренных обращений от граждан России не поступало», — говорится в сообщении.

Российское посольство также напомнило о рекомендациях от 8 октября 2023 года не посещать Израиль с туристическими целями и от 11 апреля 2024 года — воздержаться от поездок в Ливан и на палестинские территории.

«С учетом последних событий данные рекомендации не потеряли своей актуальности», — добавили в диппредставительстве.

В ночь на 14 апреля Иран запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля. По данным армии Израиля, Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет. 99% из них были перехвачены, десятки сбиты за пределами израильской территории.

Согласно данным службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом», в результате атаки Ирана пострадал 31 человек. В том числе был ранен один ребенок, в критическом состоянии его доставили в больницу.

Российские авиакомпании приостанавливали рейсы в Израиль и Иорданию. «Аэрофлот» перенес вылет нескольких рейсов в Египет и ОАЭ.