 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой и Василия Ланового, режиссеров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова, сообщил ТАСС.

Согласно пожеланию семьи актера, церемония была закрытой, она прошла в кругу родных и коллег. Некоторые поклонники пришли на кладбище с цветами.

15 марта Ширвиндт на 90-м году жизни умер в больнице. Церемония прощания с артистом прошла 18 марта.

Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году он с отличием окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после этого поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). В 1968 году Ширвиндт вместе с режиссером Анатолием Эфросом перешел в Театр на Малой Бронной, а к труппе Театра сатиры присоединился в 1970 году. В 1989 году он получил звание народного артиста РСФСР. В 2000–2021 годах Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, после этого перешел на пост его президента.

Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Был режиссером постановок «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист». Он сыграл десятки киноролей, среди них и работы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Александр Ширвиндт актер похороны Новодевичье кладбище
Александр Ширвиндт фото

Александр Ширвиндт

актер, режиссер, бывший худрук Театра сатиры
19 июля 1934 года
Материалы по теме
Театр сатиры назвал дату похорон Александра Ширвиндта
Общество
Кто пришел проститься с Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж
Общество
Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС Политика, 14:51
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана Политика, 14:46
Лыжник Белов стал чемпионом России в марафоне на 70 км Спорт, 14:38
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:26
МИД заявил о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну Политика, 14:25
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества Спорт, 14:22
Как бороться с оттоком клиентов с помощью ИИ Pro, 14:12
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю Общество, 14:11 
«Оренбург» обыграл клуб Юрана и продлил победную серию до трех матчей Спорт, 14:07
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ Политика, 14:05
Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео Политика, 14:01
Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары Политика, 14:00
Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта Общество, 13:52
Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку Политика, 13:36