Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой и Василия Ланового, режиссеров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова, сообщил ТАСС.

Согласно пожеланию семьи актера, церемония была закрытой, она прошла в кругу родных и коллег. Некоторые поклонники пришли на кладбище с цветами.

15 марта Ширвиндт на 90-м году жизни умер в больнице. Церемония прощания с артистом прошла 18 марта.

Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году он с отличием окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после этого поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). В 1968 году Ширвиндт вместе с режиссером Анатолием Эфросом перешел в Театр на Малой Бронной, а к труппе Театра сатиры присоединился в 1970 году. В 1989 году он получил звание народного артиста РСФСР. В 2000–2021 годах Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, после этого перешел на пост его президента.

Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Был режиссером постановок «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист». Он сыграл десятки киноролей, среди них и работы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих».