Шольц обвинил Иран в безответственности после атаки на Израиль

Тегеран проявил безответственность, решив атаковать Израиль, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X (ранее — Twitter).

«Нападение на территорию Израиля, предпринятое сегодня вечером Ираном, неоправданно и крайне безответственно. Иран рискует дальнейшей эскалацией конфликта в регионе», — написал он.

Германия поддерживает Израиль в конфликте с Ираном и намерена обсудить ситуацию с союзниками, добавил канцлер.

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Атаку Ирана осудили ЕС, Франция, Великобритания, и другие страны, поддержку Израилю пообещали США. Страны Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия — призвали к «максимальной сдержанности» на Ближнем Востоке. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку Ирана на Израиль серьезной эскалацией и призвал к прекращению боевых действий. По его словам, «ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну»

Израиль решил запросить экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации после атаки. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль готов к нападению Ирана, и пообещал ответ.