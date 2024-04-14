Следующий в Тегеран рейс «Аэрофлота» приземлится в Махачкале

Рейс компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Тегеран, совершит посадку в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

После дозаправки борт вернется в столицу.

Кроме того, перевозчик отменил рейс SU515 Тегеран — Москва. Пассажиров просят оформить возврат билета, либо забронировать билет на более поздний срок.

Поздним вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля десятки дронов и ракеты. В Тегеране заявили, что атака является ответом на действия израильской стороны, в том числе удар по консульству в Дамаске.

На фоне сообщений об иранской атаке Иордания и Ирак закрыли свои воздушные пространства. После этого Росавиации объявила о приостановке рейсов Израиль, Ирак и Иорданию. «Аэрофлот» сообщил пассажирам, что временно не летает в эти три страны.