Аэропорт Тегерана опроверг закрытие воздушного пространства

Полеты в воздушном пространстве над Тегераном и прилегающим регионом продолжаются, передает Mehr со ссылкой на представителя аэропорта иранской столицы Эбрахима Моради.

«В настоящее время [ситуация] в небе над аэропортом Тегерана спокойная, полеты выполняются под <…> контролем диспетчеров аэропорта Мехрабад», — сказал он.

Он уточнил, что предупреждение, которое ранее выдали авиационные власти, не касается пассажирских рейсов в целом и относится в основном к полетам, выполняемым в соответствии с правила визуальных полетов (ПВП/VFR, выполняются путем зрительного наблюдения в противоположность полетам по приборам).

О закрытии воздушного пространства над Тегераном ранее сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на власти страны. По его данным, полеты были ограничены во всем столичном регионе «до дальнейшего уведомления».

Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников. По оценке военных, им понадобится несколько часов, чтобы долететь до территории страны. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что системы ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС и кораблями ВМС Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль готов к возможному прямому нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить «ударом на удар».

Израиль 1 апреля нанес удар по Дамаску, в результате погибли иранские генералы. Тегеран заявил, что удар пришелся по иранскому консульству в сирийской столице. Израильская сторона эту информацию не подтвердила, заявив, что целью было соседнее здание. Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ.

По данным 12 канала, Израиль решил на три часа закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве в ночь на 14 апреля из-за ожидаемой атаки. Временно закрыть воздушное пространство — с 23:00 субботы 13 апреля — решила соседняя Иордания, передает Reuters.